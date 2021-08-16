В Калмыкии продолжается реализация программы переселения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Финансовая помощь предоставляется поэтапно. В текущем списке - объекты, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Так, в северо-западном районе возводят 44-квартирный дом. Кто и когда сможет отметить в нем новоселье, узнавала сегодня наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Строительный шум, запах цемента, а вокруг упакованные стеклопакеты. Пока дом по улице Хомутникова для переселенцев из аварийного жилья строят по графику, говорит прораб с почти полувековым стажем Виктор Занчипов. В свое время он возводил Центральный хурул, Дома культуры в поселках Первомайский Приютненского и Ергенинский Кетченеровского районов и десятки многоэтажек. Этот объект – очередной в его карьере. Финальный кирпич здесь должны уложить уже в этом месяце. Завершение строительства запланировано на конец года.

На объекте заканчивается перекрытие плитами верхнего уровня, после чего, специалисты приступят к монтажу кровли. Началось остекление здания. К работе приступили сантехники и штукатуры. Уже полностью выполнено обустройство систем вентиляции, энергоснабжения и отопления. Газовая служба приступает к прокладке наружных сетей.

Известно, что хозяевами квартир в этом доме станут собственники помещений 3 и 4 подъездов дома № 5 в третьем микрорайоне, 53 и 54 многоэтажек в шестом микрорайоне и дома № 8 по улице Горького, которые признаны аварийными.

Работа на объекте кипит с раннего утра и до позднего вечера. Здесь трудится более 60 строителей. И сегодня от их слаженной работы зависит, как скоро переселенцы смогут получить долгожданные ключи от новых квартир.

Уже много лет мечтают о переселении и жильцы 64-квартирного дома № 5 в первом микрорайоне. За свою полувековую историю пятиэтажка признавалась аварийной сразу несколько раз, но ее снимали с учета сразу после стяжек стен, говорит Любовь Руденко. Последний раз этот статус он получил 3 года назад.

Но пока в список расселения до 1923 года, он не попал. Впрочем, по словам жильцов, в ходе личной встречи заместитель председателя ЭГС Сергей Дорджиев заверил, что, как и все дома, признанные аварийными после 2017 года, объект войдет в следующий этап реализации программы. Всего в Калмыкии в течении двух лет в ее рамках планируют обеспечить новыми квартирами жильцов 18 многоэтажек. Общая площадь переселения составляет почти 27 тысяч квадратных метров.