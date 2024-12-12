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13 декабря, 17:47
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Народный фронт открыл «Кулибин клуб»

Народный фронт открыл «Кулибин клуб»

Активисты Общероссийского народного фронта вдохновились идеей поддержать бойцов и приблизить победу.

Народный фронт создал проект «Кулибин клуб» объединив талантливых разработчиков и малые конструкторские бюро. Клуб проводит отбор, тестирование и производство изделий, необходимых в зоне специальной военной операции. Президент России одобрил идею.

Поддержку новым разработкам окажет Фонд перспективных исследований. Особое внимание –наработкам в сфере БПЛА и fpv-дронов, РЭБ, наземным робототехническим комплексам и другому оборудованию, востребованному в зоне спецоперации.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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