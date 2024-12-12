В Калмыкии, по традиции, в День Конституции Российской Федерации в органах прокуратуры республики проведен общероссийский день приема граждан.

В городских и районных прокуратурах состоялись приемы граждан по различным вопросам. В ходе приема можно было подать жалобы, получить консультации и правовые разъяснения законодательства, в том числе по вносимым поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Прокурор республики Калмыкии Виталий Семенченко также провел личный прием. К нему обращались по защите трудовых прав, проблемам в сфере благоустройства, освещения, дорожной деятельности, нарушений природоохранного законодательства.

По каждой жалобе даны поручения о принятии конкретных мер, направленных на реальное восстановление прав граждан.

Результаты исполнения по обращениям жителей взяты прокурорами республики и Виталием Семенченко под контроль.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия