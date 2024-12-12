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13 декабря, 17:30
НовостиСобытиеСельское хозяйство

В Госдуме прошел круглый стол, посвященный эффективному вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитию мелиоративного комплекса (в части решения вопроса опустынивания сельскохозяйственных земель).

В Госдуме прошел круглый стол, посвященный эффективному вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитию мелиоративного комплекса (в части решения вопроса опустынивания сельскохозяйственных земель).

В обсуждении приняли участие представители министерств и ведомств, руководители региональных органов АПК из ЮФО и представители научных исследовательских институтов и центров. Республику Калмыкию представляли председатель ассоциации предприятий агролесофитомелиорации Юга России Константин Бембеев и генеральный директор Римма Манджиева.

В разрабатываемом инновационном проекте отмечается, что в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Астрахани и Ставрополье территории находятся в критическом состоянии. Однозначную позицию высказал Константин Бембеев.

По его мнению, решить проблему можно только объединив усилия двух министерств: - «У нас по опустыненым участкам работает только минсельхоз. Но это экологическое бедствие, а значит в минприроды тоже должны этим заниматься». Генеральный директор Римма Манджиева рассказала об идее создания в Калмыкии международного центра опустынивания, который бы объединил усилия с нашими международными партнерами в этом направлении.

Решено до конца года собрать предложения от всех участников, обобщить и сформулировать комплексные рекомендации, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Фото: Комитетом по аграрным вопросам ГД РФ

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