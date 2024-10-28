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30 октября, 08:53
НовостиКриминал

Находившийся в розыске элистинец задержан

Находившийся в розыске элистинец задержан

Оперативные сотрудники столичного управления МВД России задержали преступника, находящегося в розыске Установлено, что ранее 55-летний элистинец задерживался сотрудниками полиции по подозрению в совершении грабежа. Во избежание привлечения к ответственности мужчина скрылся, за что был объявлен в розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение разыскиваемого и задержали его на территории г. Элиста.

Мужчина доставлен в столичное управление МВД России для выяснения всех обстоятельств. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, инициатор розыска уведомлен

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