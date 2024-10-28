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30 октября, 07:59
НовостиСобытиеРелигия

Завершено возведение мандалы Зеленой Тары

Завершено возведение мандалы Зеленой Тары

Cегодня в Центральном хуруле состоялся завершающий этап построения песочной мандалы. Монахи провели церемонию освящения буддийской святыни, приглашая Зеленую Тару во дворец, построенный и посвящённый ей.

В ближайшие 2 недели, до 14 ноября, у каждого желающего есть возможность созерцать построенную мандалу. По словам монахов, даже просто обход вокруг нее с благой мотивацией - это уже большая заслуга и драгоценность.

Фото: Калмыцкий Хурул

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