Завершено возведение мандалы Зеленой Тары

Cегодня в Центральном хуруле состоялся завершающий этап построения песочной мандалы. Монахи провели церемонию освящения буддийской святыни, приглашая Зеленую Тару во дворец, построенный и посвящённый ей.

В ближайшие 2 недели, до 14 ноября, у каждого желающего есть возможность созерцать построенную мандалу. По словам монахов, даже просто обход вокруг нее с благой мотивацией - это уже большая заслуга и драгоценность.

Фото: Калмыцкий Хурул