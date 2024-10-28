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30 октября, 09:13
НовостиОбразование

Олимпиада приглашает школьников в мир информационных технологий

Олимпиада приглашает школьников в мир информационных технологий

Учащиеся 8-11 классов могут принять бесплатное участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде для школьников «Путь в IT». Олимпиада предоставляет ребятам возможность продемонстрировать свой уровень знаний в области информационных технологий и получить опыт в решении нестандартных задач. Она ориентирована на подростков 14-17 лет, готовых углубить свои знания по математике, информатике и программированию, а также развить креативность, логическое и аналитическое мышление.

Олимпиада «Путь в IТ» состоит из двух туров, которые проходят на онлайн-платформе.

Фото: Минцифры Калмыкии

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