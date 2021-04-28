Начался прием заявок на участие в конкурсе по распределению грантов среди региональных НКО

С участием их представителей сегодня состоялось заседание под руководством заместителя председателя Правительства Калмыкии Ирины Шварцман. Впервые конкурсный отбор в этом году пройдет онлайн. Документы подаются в электронном виде.

Некоммерческие организации республики, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие социально-значимые проекты, могут подать заявки по 13 направлениям в срок до 30 июня. Бюджет конкурса составляет 20 миллионов рублей. По поручению Главы региона Бату Хасикова создан региональный ресурсный центр консультативно-методической поддержки некоммерческих организаций.