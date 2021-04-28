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31 мая, 18:29
НовостиКриминал

Свыше 400 нарушений в области противодействия коррупции в текущем году выявлено прокуратурой республики

Свыше 400 нарушений в области противодействия коррупции в текущем году выявлено прокуратурой республики

За это время оформлены 17 протестов на незаконные правовые акты,  для устранения нарушений внесено 147 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 70 должностных лиц, к административной – пятеро. Также расследуются 2 уголовных дела.

В регионе наиболее распространены нарушения, связанные с предотвращением и урегулированием конфликта интересов, а также несоблюдением обязанностей по представлению сведений о доходах.

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