Свыше 400 нарушений в области противодействия коррупции в текущем году выявлено прокуратурой республики

За это время оформлены 17 протестов на незаконные правовые акты, для устранения нарушений внесено 147 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 70 должностных лиц, к административной – пятеро. Также расследуются 2 уголовных дела.

В регионе наиболее распространены нарушения, связанные с предотвращением и урегулированием конфликта интересов, а также несоблюдением обязанностей по представлению сведений о доходах.