Ответственный день для выпускников

Сегодня они сдавали первый в условиях пандемии Единый Государственный экзамен по выбранным предметам. Самым массовым оказалось испытание по химии. Выбрали его 326 учеников. Литературу писали 110 человек и 29 - географию. В пунктах проведения были предусмотрены меры санитарной безопасности. Организаторы экзамена находились в кабинетах в масках и перчатках, для выпускников это рекомендация, а не обязанность. Но температуру при входе в здание проверяют у всех.

Что касается новшеств этого года, то ЕГЭ пишут только те, кто хочет поступить в ВУЗ. Остальным достаточно сдать выпускные экзамены по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

По словам заместителя министра образования и науки региона Татьяны Питкиевой, результаты сегодняшнего экзамена ребята получат не позднее 17-го июня.

Для многих выпускников ночь перед экзаменом была бессонной. Кто-то вновь листал карту мира, кто-то прокручивал в голове эпизоды произведений, а кто-то таблицу Менделеева. Конечно, волнение присутствует, но главное, собраться мыслями, говорят ребята.