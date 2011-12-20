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19 февраля, 17:23
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Молодые таланты Калмыкии могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе

Молодые таланты Калмыкии могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе

Художники и музыканты от 18 до 35 лет смогут реализовать свой потенциал и принять участие во Всероссийском творческом конкурсе, приуроченном к 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского, об этом сообщил на встрече с журналистами Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. Конкурс пройдет по пяти номинациям: гимнографическое и хоровое произведения, скульптура, живопись, икона.

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