Молодые таланты Калмыкии могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе

Художники и музыканты от 18 до 35 лет смогут реализовать свой потенциал и принять участие во Всероссийском творческом конкурсе, приуроченном к 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского, об этом сообщил на встрече с журналистами Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. Конкурс пройдет по пяти номинациям: гимнографическое и хоровое произведения, скульптура, живопись, икона.