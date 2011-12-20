Зимовка в хозяйствах Целинного района проходит в штатном режиме

Животные продолжают находиться на стойловом содержании. Как рассказали в отделе АПК, сена на сегодняшний день хватает. Также отмечено, что 61 миллион, полученный из Федерального центра на приобретение и транспортировку грубых и концентрированных кормов, уже освоен в полном объеме. Впереди у животноводов не менее ответственная кампания – расплодная. А это значит, что работы прибавится. Сейчас они активно готовятся к приему молодняка.