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19 февраля, 16:33
НовостиСельское хозяйство

Зимовка в хозяйствах Целинного района проходит в штатном режиме

Зимовка в хозяйствах Целинного района проходит в штатном режиме

Животные продолжают находиться на стойловом содержании. Как рассказали в отделе АПК, сена на сегодняшний день хватает. Также отмечено, что 61 миллион, полученный из Федерального центра на приобретение и транспортировку грубых и концентрированных кормов, уже освоен в полном объеме. Впереди у животноводов не менее ответственная кампания – расплодная. А это значит, что работы прибавится. Сейчас они активно готовятся к приему молодняка.

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