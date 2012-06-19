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19 февраля, 18:02
НовостиЭкология

В Калмыкии создана Ландшафтная карта региона

В Калмыкии создана Ландшафтная карта региона

 Песчаные барханы или ровная степь. Чтобы определить местность, теперь сотрудникам биосферного заповедника «Черные земли» достаточно взглянуть на ландшафтную карту. Её, по заказу особо охраняемой территории, создали сотрудники Института комплексных исследований аридных территорий.

Полтора года работы, сотни километров пеших маршрутов и десятки полевых экспедиционных выездов. Именно столько потребовалось сотрудникам института, чтобы подготовить ландшафтную карту площади свыше 93 тысяч гектаров, а ее масштаб 1 к 100 000. Одним из руководителей проекта стала Наталья Федорова, у нее особо трепетное отношение к «Черным землям». Её кандидатская диссертация была написана, благодаря особо охраняемой территории.

Заказчик – биосферный заповедник «Черные Земли», результатом доволен. Ведь с момента создания предыдущей карты прошло свыше двадцати пяти лет. Ландшафт за более, чем четверть века поменялся, к примеру, сократилась площадь пустыни, а значит, изменилась и среда обитания животных.

Во время презентации директор особо охраняемой территории, Баатар Убушаев подчеркнул, что проект позволит не только эффективнее осуществлять работу по охране объектов животного мира, но и вести учет обитателей заповедника. 

Планируют использовать ландшафтную карту и при формировании туристских маршрутов, которая поможет определить местность и при тушении пожаров. От возгораний степи особенно страдает самый ценный обитатель «Черных земель» – сайгак. В настоящее время их насчитывается около 10 тысяч, зимовку популяция перенесла без существенных потерь.

Пока ознакомиться с картой могут лишь ученые и сотрудники природного биосферного заповедника, но она скоро станет доступной для всех жителей Калмыкии.

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