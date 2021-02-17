Молодые мамы Калмыкии получат единовременную выплату

В Калмыкии 96 молодым мамам назначена единовременная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей. Она стала возможной благодаря реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Напомним, в соответствии с указом Главы Республики, на эти средства могут претендовать молодые женщины в возрасте до 25 лет включительно и родившие ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.