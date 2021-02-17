В России установлены новые нормы СанПиНа, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Прежнее постановление от 1 января 2019 года, осталось почти без изменений, по-прежнему при строительстве домов должны быть предусмотрены подъездные пути, твердое асфальтовое или бетонное покрытие, а также заграждения с трех сторон.

Не изменилось и расстояние между жилым многоквартирным или индивидуальным домом – от 20 до 100 метров. Но планы застройки все чаще указывают на сокращение прилегающей площади. На этот факт обратили внимание в управлении Роспотребнадзора, потому сокращение дистанции до контейнерных площадок и урн стало возможным при соблюдении некоторых условий.