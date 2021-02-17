В посёлке Яшкуль завершено строительство двух автодорог

В поселке Яшкуль введены в эксплуатацию новые автомобильные дороги местного значения по улицам Очирова и Босхомджиева. Они построены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их общая протяженность более 700 метров.

Для этого республика по государственной программе «Развитие транспортного комплекса дорожного хозяйства Калмыкии» выделила более 10 миллионов рублей. Дополнительно 4 миллиона поступило из районной казны. На месте гигантских ям теперь ровным слоем уложен асфальт и проложены тротуарные дорожки. Подробнее об этом смотрите в нашем дневном выпуске.