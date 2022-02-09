На территории региона работает детский телефон доверия или телефон службы экстренной психологической помощи

Об это сообщает Министерство образования и науки Калмыкии. Еще с 22 февраля он переведен в круглосуточный режим работы. Единый общероссийский номер: 8-800-2000-122.

Деятельность детского телефона доверия направлена на оказание детям, подросткам и их родителям и законным представителям квалифицированной экстренной анонимной помощи в дистанционном режиме, а также на профилактику семейного неблагополучия, стрессовых суицидных настроений у подростков, защиту их прав, укрепление семьи.