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13 марта, 12:28
НовостиСемьяСоциальная политика

На территории региона работает детский телефон доверия или телефон службы экстренной психологической помощи

На территории региона работает детский телефон доверия или телефон службы экстренной психологической помощи

Об это сообщает Министерство образования и науки Калмыкии. Еще с 22 февраля он переведен в круглосуточный режим работы. Единый общероссийский номер: 8-800-2000-122.

Деятельность детского телефона доверия направлена на оказание детям, подросткам и их родителям и законным представителям квалифицированной экстренной анонимной помощи в дистанционном режиме, а также на профилактику семейного неблагополучия, стрессовых суицидных настроений у подростков, защиту их прав, укрепление семьи.

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