Калмыцкие предприниматели, ведущие деятельность в сфере туризма, объединились в единый кластер

Об этом сообщает региональный центр «Мой бизнес»

«Калмыкия имеет все условия для развития внутреннего туризма. Поэтому в регионе этой отрасли уделяется большое внимание. О создании кластера мы задумались ещё в прошлом году. Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия поддержало нашу инициативу. Сегодня мы направили все усилия на то, чтобы участники рынка смогли повысить качество местного турпродукта», - отметил руководитель Центра Айс Манджиев.

В состав кластера вошли более 20 участников. Они смогут посещать всероссийские ярмарки, выставки, стажировки, на условиях льготного софинансирования, получат поддержку в выводе на рынок и продвижении новых товаров и услуг, возможность кооперировать свои ресурсы в целях повышения конкурентоспособности предприятий, продвижение внутреннего продукта и расширение спектра услуг, посредством реализации совместных проектов. Финансирование предусмотрено в рамках нацпроекта МСП.

«Кластер повысит эффективность информационного взаимодействия и координации действий бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления. Все это позволит привлекать дополнительное федеральное финансирование на региональные проекты», - добавили сотрудники Центра.

Координаторами нового туркластера стали отдел кластерного развития регионального центра «Мой бизнес» и Министерство культуры и туризма республики.