К столетию Давида Никитича Кугультинова. «ДНК – это наше наследие»

Сегодня в Национальной библиотеке им. А.М. Амур-Санана весь день вспоминают творчество и литературное наследие, оставленное нам – потомкам, великим сыном калмыцкого народа – поэтом и философом Давидом Никитичем Кугультиновым.

В день 100-летия со Дня рождения мэтра состоится целый ряд мероприятий. Программа стартует в 11.00. Ее откроет Конкурс чтецов среди педагогов Элисты - «Весь мир во мне, и в мире я как дома»

В 12 часов начнется Открытая онлайн-лекция профессора ЧГИК, кандидата культурологии, секретаря Союза писателей России Нины Ягодинцевой «Художественный перевод»

Также в полдень для самых маленьких поклонников литературы состоится Утренник «Планета № 2296»

В 13.00 в стенах библиотеки пройдет Кукольный спектакль по сказке Давида Кугультинова «Плечо друга»

В три часа дня параллельно стартуют сразу три мероприятия - Литературная печа-куча «Я слышу слово Кугультинова…», Поэтический вечер «Төрскн теегин күңкл дууч» и Литературный вечер «Душа моя вмещает вечность…»

Познакомит с яркими моментами биографии Народного поэта Калмыкии, запечатленными на пленку, фотовыставка «Вспоминая о поэте» известного мастера Николая Бошева. Ее торжественное открытие и презентация состоятся в 16 часов.

А в 16:30, в рамках празднования 100-летия Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова, в библиотеке пройдёт открытый микрофон «ДНК – это наше наследие»

Каждый желающий сможет прочесть свои любимые произведения Давида Никитича Кугультинова, а также авторские стихотворения



Вход на все мероприятия - свободный.