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13 марта, 10:32
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К столетию Давида Никитича Кугультинова. «ДНК – это наше наследие»

К столетию Давида Никитича Кугультинова. «ДНК – это наше наследие»

Сегодня в Национальной библиотеке им. А.М. Амур-Санана весь день вспоминают творчество и литературное наследие, оставленное нам – потомкам, великим сыном калмыцкого народа – поэтом и философом Давидом Никитичем Кугультиновым.

В день 100-летия со Дня рождения мэтра состоится целый ряд мероприятий. Программа стартует в 11.00. Ее откроет  Конкурс чтецов среди педагогов Элисты -  «Весь мир во мне, и в мире я как дома»
В 12 часов начнется  Открытая онлайн-лекция профессора ЧГИК, кандидата культурологии, секретаря Союза писателей России Нины Ягодинцевой «Художественный перевод»
Также в полдень для самых маленьких поклонников литературы состоится  Утренник «Планета № 2296»
В 13.00 в стенах библиотеки пройдет  Кукольный спектакль по сказке Давида Кугультинова «Плечо друга»
В три часа дня параллельно стартуют сразу три мероприятия  - Литературная печа-куча  «Я слышу слово Кугультинова…»,  Поэтический вечер «Төрскн теегин күңкл дууч» и Литературный вечер «Душа моя вмещает вечность…»

Познакомит с яркими моментами биографии Народного поэта Калмыкии, запечатленными на пленку, фотовыставка «Вспоминая о поэте»  известного мастера Николая Бошева. Ее торжественное открытие и презентация состоятся в 16 часов.

А в 16:30, в рамках празднования 100-летия Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова, в библиотеке пройдёт открытый микрофон «ДНК – это наше наследие»
Каждый желающий сможет прочесть свои любимые произведения Давида Никитича Кугультинова, а также авторские стихотворения

Вход на все мероприятия  - свободный.

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