1 июля, 15:26
Осталось всего 79 дней до большой парламентской кампании
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Стране предстоит избрать 450 федеральных депутатов. Напомним, ЦИК принял решение проводить голосование на выборах в Госдуму с 17 по 19 сентября. С учетом пандемии, чтобы избежать наплыва избирателей на участках.
Политические партии проводят съезды, утверждают кандидатов. Продолжится этап их выдвижения до 12 июля. А в последний день голосования в Калмыкии состоится еще одна кампания. Предстоит определить новый состав депутатов четырех сельских муниципальных образованиях. Сегодня об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.