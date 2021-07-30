«Мама предприниматель» - федеральная образовательная программа стартовала в Калмыкии

Участие в ней примут 25 бизнесвумен республики, прошедшие отбор. Всего же было подано свыше полусотни заявок. 4 дня конкурсантки будут обучаться финансовому планированию, тайм-менеджменту, стратегическому управлению и другим необходимым навыкам. После чего, каждая выступит с защитой своего проекта. Победительница получит 100 тысяч рублей на его реализацию.

В регионе конкурс проводится впервые. Его цель – помочь развить навыки, которые позволят мамам открыть свое дело, самореализоваться и обрести финансовую независимость.