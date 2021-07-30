Так называется книга, которая вышла в свет к 100-летию создателя технологии УДЕ. Она издана коллективом авторов и рассказывает о пути становления целой педагогической династии. Татьяна Шолохова рассказала о том, как система укрупнения дидактических единиц применяется в современной школе, увековечивая память ее создателя.

Элистинская средняя школа N 23 со дня своего открытия стала экспериментальной площадкой по внедрению в учебный процесс технологии УДЕ. В прошлом году школе присвоено имя академика Эрдниева, а на ее фасаде появился портрет выдающегося ученого.

Валентина Кочетова – Заслуженный учитель республики, работает в этой школе со дня ее открытия. В 2017 году Валентина Ивановна стала лауреатом премии академика Эрдниева. Она одна из первых преподавателей биологии, кто стал применять на практике технологию УДЕ. И по сей день практически все учебные материалы, которые она даёт своим ученикам, основаны на принципах этой системы.

Дильвира Очирова учится в классе социально-гуманитарной направленности. Признается, что система укрупнения дидактических единиц очень хорошо помогает усваивать и запоминать учебный материал.

Об уникальности методики УДЕ говорили и на презентации книги «Академик Эрдниев. Сын Великой степи». Почтить память учителя и обсудить перспективы дальнейшего развития этой технологии собрались его коллеги, ученики, единомышленники.

Книга об академике Эрдниеве издана в Москве к 100-летию со Дня его рождения, среди рецензентов старший сын Пюрви Мучкаевича - Баатр Эрдниев.

Живой, заинтересованный, педагог с горящим сердцем, таким запомнят Пюрвю Мучкаевича его современники. Среди учителей-предметников регулярно проводятся олимпиады, учреждена также премия имени академика Эрдниева. Дело его жизни успешно продолжают потомки выдающегося ученого.