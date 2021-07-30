В Элисте подвели итоги конкурса социально-культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ»

Праздник в одном из лучших залов культурного центра Элисты устроила компания «ЛУКОЙЛ». Совместно с Правительством Калмыкии подведены итоги конкурса. 45 победителям, а это представители образовательных, культурных некомерческих организаций, общественных объединений, вручены гранты.

Аплодисментов заслуживают и маленькие танцоры, и многие из тех, кто в зрительном зале. Это победители конкурса социально-культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». Они получили гранты, максимальная сумма которых – 300 тысяч рублей. Символично, что свои разработки большинство авторов адресуют юному поколению. По словам заместителя Председателя Правительства Ирины Шварцман, счастливое детство - залог светлого будущего страны.

В этом году к трем классическим номинациям «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт» добавилась четвертая - Инновации. Примечательно, что среди победителей – учебное заведение Целинного района. В рамках реализации проекта «Школа – территория инноваций» там появится интерактивные доски, мультимедийные проекторы и компьютеры.

А преподаватель училища искусств Мерген Ковалданов наконец осуществит мечту – на средства гранта откроет в Элисте студию «Керамика». Дети смогут освоить секреты изготовления пиал, бортхи и других изделий. А еще есть договоренность с руководителем социального Центра – организовать на их базе мастер-классы. Главное, что появилась возможность закупить необходимое оборудование.

Сертификат вручили и Хонгору Уладаеву, президенту Федерации конной стрельбы из лука, главная цель которой - возрождение и развитие национального вида спорта. На средства гранта закупят лошадей. Появится возможность приобщить к занятиям как можно больше желающих и усилить подготовку для участия в соревнованиях разного уровня. Кстати, награды воспитанники уже имеют.

ВЗК: Следует сказать, что благотворительный конкурс, который проводит «ЛУКОЙЛ» с 2006 года, способствует позитивным переменам в различных областях, как результат – улучшение благосостояния людей, укрепление социальной сферы региона.