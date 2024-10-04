Лучники из Калмыкии успешно выступили на Международном турнире по стрельбе из лука.

С 3 по 7 октября в Дагестане проходил Международный турнир по стрельбе из лука "CANYON 24" (дисциплина 3Д). Спортсмены из 22 регионов России и 8 иностранных государств – Кореи и Намибии, Афганистана и Йемена, Замбии, Конго и Сирия приняли участие в столь престижных соревнованиях. Среди спортсменов - чемпионы мира, международных и всероссийских соревнований.

Лучники из Калмыкии стали победителями и призерами в различных дисциплинах. Золотые медали у Бемби Эрднеева, Людмилы Курнеевой, Саглары Мариловой.

Бронзу выиграли Милана Магомедова и Делгр Горяева Первое место у женской команды Калмыкии.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК