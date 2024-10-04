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7 октября, 11:41
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Калмыцкие кикбоксеры привезли золото и бронзу со всероссийских соревнований "Кубок Дона 2024".

Калмыцкие кикбоксеры привезли золото и бронзу со всероссийских соревнований "Кубок Дона 2024".

Ростов-на-Дону на «Кубок Дона 2024» собрал более тысячи спортсменов. 892 участника из 26 регионов страны боролись за победу.

Калмыкию представляла команда ребят из спортивной школы олимпийского резерва и Ассоциации кикбоксинга РК под руководством тренера Михаила Сохорова.

Первое место и золото у Баты Адьяева. Бронозые медали завоевали на соревнованиях Артем Чакаев и Данир Хулхачиев.

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