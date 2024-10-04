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7 октября, 10:02
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Хор "Ретро" при республиканском соцобслуживании представил концертную программу "Поет душа - танцует осень" для получателей социальных услуг Целинного дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Хор "Ретро" при республиканском соцобслуживании представил концертную программу "Поет душа - танцует осень" для получателей социальных услуг Целинного дома-интерната для престарелых и инвалидов.

В репертуаре звучали как калмыцкие, так и русские народные песни. Концерт оставил в сердцах зрителей незабываемые впечатления, наполнив зал теплом и радостью. Этот вечер стал олицетворением дружбы и единства. Сияющие улыбки и задорные танцы создали атмосферу счастья, наполнив сердца участников радостью и удовольствием общения.

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