Курс на улучшение жизни

В Калмыкии с прошлого года действует мера поддержки граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – социальный контракт. Соглашение заключается с органами соцзащиты и помогает семьям улучшить материальное положение, начать своё дело, найти работу. Сколько жителей республики уже воспользовались этой возможностью, об этом – в нашем материале

У жизни нет сценариев, и как она сложится, зависит от разных факторов. И пускай не всегда всё идёт так, как хотелось бы, главное здесь - не отчаяться, не сдаться, а продолжать идти вперёд. Вот и в семье Дулахаевых не опустили руки, когда массовый падёж овец подорвал их финансовую стабильность. Помогла статья профильного ведомства в соцсетях о мере поддержки малоимущих граждан - социальном контракте. Позже Дулахаевы обратились в соцзащиту, подготовили все необходимые документы и получили заветную выплату, которой хватило на покупку бурёнки, кур и электрического сепаратора.

«Здорово, что благодаря соцконтракту мы получили возможность работать в родном селе», - отмечает Мерген Мукабенов из Ики-Бурульского района. Когда мужчина обратился за господдержкой в местный Центр соцзащиты, его единогласно поддержали, ведь многие знают мужчину умелым мастером по установке отопительных систем и ответственным человеком. После заключения соцконтракта Мерген получил статус самозанятого. На выделенные средства в размере 250 тысяч рублей мужчина докупил недостающее оборудование, инвентарь, расходные материалы и ноутбук для работы. Долгие расставания с семьёй из-за вынужденного отъезда на заработки в Москву ушли в прошлое. Таким образом, соцконтракты выполняют свою функцию, повышая доходы малоимущих семей.

По словам специалистов профильного министерства, информирование о новых возможностях соцконтракта даёт положительные результаты. Эта мера поддержки стала востребованной в Калмыкии, и с каждым днём всё больше нуждающихся семей становятся её участниками, но есть определённые требования.

Чтобы заключить соцконтракт, надо обратиться в Центр соцзащиты по месту жительства, предоставить сведения о доходах всех членов семьи за 3 прошедших месяца. Соцконтракт заключается с семьями, чей среднедушевой доход не превышает 1 прожиточного минимума на человека.

В прошлом году на реализацию мероприятий господдержки было направлено более 75 миллионов, а на текущий - запланировано около 78.

256 малоимущих граждан республики получили материальную поддержку до 250 тысяч рублей и открыли своё дело в сфере розничной торговли, общепита, индустрии красоты, услуг по ремонту.