1 февраля, 16:03
 3 °C
86,79
77,13
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 февраля, 18:35
НовостиПамятьКультура

«Наш Кугультинов». К 100-летию Давида Кугультинова ГТРК «Калмыкия» запускает телемарафон

«Наш Кугультинов». К 100-летию Давида Кугультинова ГТРК «Калмыкия» запускает телемарафон

Его цель – приобщение сегодняшней молодежи к бессмертному наследию поэта. В юбилейном для классика калмыцкой поэзии году в теле- и радиоэфире мы будем читать строки знакомых с детства произведений. Также объявим флешмоб, в котором могут принять участие все желающие. Подобности у нашего корреспондента Бадмы Харлуевой.

Поэт всегда говорил, что жизнь щедра к нему и в горе, и в радости, щедра на встречи с людьми, жизнь и судьба которых была светлыми знаками своего поколения. Это и скульптор Эрнст Неизвестный, поэты Михаил Дудин, Сергей  Михалков, Расул  Гамзатов, Владимир  Соколов.

В монументе «Исход  и возвращение» жертвам  сталинских  репрессий Эрнста  Неизвестного среди  многих фигур, запечатленных  в   бронзе  есть и  Давид  Кугультинов.  Другим  памятником  ему  стала его  поэзия. Заслуженный  артист России и Калмыкии, актер  Русского  театра  драмы и комедии, Юрий  Ильянов, говорит,  что он  вырос  на  стихах  Кугультинова. Его  сборник  стихов «Я  твой  ровесник», получивший Государственную премию  России в 1967  году был в те времена  у него  настольной  книгой.

Его  мы  пригласили  на первую  передачу нашего  телевизионного  марафона, которая  состоится  3  января  на  канале  «Россия -24».

Каждую  среду  в программе «Орюни  гарц»  на  калмыцком  языке и  каждый  четверг на  канале  «Россия – 24» на  русском  языке мы  ждем  вас.

 Вас  ожидают  встречи  с теми, кто  знал его, был  близко  знаком  с  Народным  поэтом  Калмыкии  Давидом  Кугультиновым,  и  вместе  с нашими  гостями  вы посмотрите  передачи из  нашего  архива, а это  очень  богатый  материал  для  обсуждения.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия