«Наш Кугультинов». К 100-летию Давида Кугультинова ГТРК «Калмыкия» запускает телемарафон

Его цель – приобщение сегодняшней молодежи к бессмертному наследию поэта. В юбилейном для классика калмыцкой поэзии году в теле- и радиоэфире мы будем читать строки знакомых с детства произведений. Также объявим флешмоб, в котором могут принять участие все желающие. Подобности у нашего корреспондента Бадмы Харлуевой.

Поэт всегда говорил, что жизнь щедра к нему и в горе, и в радости, щедра на встречи с людьми, жизнь и судьба которых была светлыми знаками своего поколения. Это и скульптор Эрнст Неизвестный, поэты Михаил Дудин, Сергей Михалков, Расул Гамзатов, Владимир Соколов.

В монументе «Исход и возвращение» жертвам сталинских репрессий Эрнста Неизвестного среди многих фигур, запечатленных в бронзе есть и Давид Кугультинов. Другим памятником ему стала его поэзия. Заслуженный артист России и Калмыкии, актер Русского театра драмы и комедии, Юрий Ильянов, говорит, что он вырос на стихах Кугультинова. Его сборник стихов «Я твой ровесник», получивший Государственную премию России в 1967 году был в те времена у него настольной книгой.

Его мы пригласили на первую передачу нашего телевизионного марафона, которая состоится 3 января на канале «Россия -24».

Каждую среду в программе «Орюни гарц» на калмыцком языке и каждый четверг на канале «Россия – 24» на русском языке мы ждем вас.

Вас ожидают встречи с теми, кто знал его, был близко знаком с Народным поэтом Калмыкии Давидом Кугультиновым, и вместе с нашими гостями вы посмотрите передачи из нашего архива, а это очень богатый материал для обсуждения.