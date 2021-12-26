Школьники Калмыкии готовятся к написанию итогового сочинения-изложения

Оно является допуском к сдаче Единого государственного экзамена. Всего в этом году сочинение пишут более 1 500 выпускников школ. Им предложены 5 тем, длительность экзамена почти 4 часа.

Калмыкия не смогла принять участие в нем 1 декабря из-за введения ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространении гриппа и ОРВИ в регионе. Первоначальная дата была перенесена на 2 февраля. У тех, кто не сможет написать сочинение-изложение завтра, будет еще одна возможность получить допуск к ЕГЭ в резервный день, 4 мая.