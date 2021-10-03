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28 октября, 18:15
НовостиСоциальная политика

«Крылья» - новый социальный арт-проект в Калмыкии

«Крылья» - новый социальный арт-проект в Калмыкии

Его героями стали люди, испытывающие физиологические трудности. Сегодня авторы и организаторы проекта рассказали о своей идее подробнее. В проекте приняли участие 5 героев, от 20 до 50 лет. Заинтересованных было гораздо больше. Но не все решились открыто рассказать о своих проблемах.

Сначала герои проходили консультацию у психолога, и уже дополненные биографией, фотографии отправлялись художнице из Германии, которая разрабатывала образы, исходя из особенностей каждого. А затем, попадали в объектив Екатерины Ефремовой, специально приехавшей для этого в Калмыкию.

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