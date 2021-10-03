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28 октября, 17:29
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Как работодателю организовать проведение вакцинации от коронавируса в коллективах?

Как работодателю организовать проведение вакцинации от коронавируса в коллективах?

Этот вопрос – один из самых актуальных в период ужесточения антиковидных мер. Разъяснения сегодня дали руководитель госинспекции труда в Калмыкии Вера Оргдаева и министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева.

До 1 ноября работодатель должен предоставить информацию в медучреждения о сотрудниках, подлежащих вакцинации. Затем издать приказ о сроках ее проведения. Если человек в срок не предоставил сертификат об иммунизации или заключение о противопоказаниях, при этом отказываясь делать прививку от COVID-19 без уважительных причин, то его вправе отстранить от работы без сохранения заработной платы на период эпидемиологического неблагополучия.

Но это не увольнение. Основанием служит действующий трудовой закон и постановление Главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации.

Первый этап проведения кампании завершается 15 ноября, а второй - 15 декабря.

Как отмечают специалисты, это вынужденная мера. Необходимо прервать цепочку распространения COVID-19 и достигнуть коллективного иммунитета. Инъекция от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям.

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