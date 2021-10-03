Новые способы поддержки предпринимателей в региональном центре «Мой бизнес»

Получить такую поддержку могут те, кто ведет деятельность в Калмыкии более года. Напомним, с 2019 года Минэкономразвития России реализует нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого по всей территории страны открываются центры «Мой бизнес». Сегодня там побывала Элла Хаптаханова.

Производством полуфабрикатов Елена Бадма-Халгаева, при поддержке своей семьи, занимается с 2018 года. Тогда локомотивом выступила её мама, сменившая для этого профессию врача. Вскоре знамя подхватила дочь, успешно работавшая бухгалтером. Бывшая госслужащая на своём опыте убедилась, что предпринимательству в Калмыкии сегодня оказывается всемерная поддержка. В региональном центре «Мой бизнес» ей помогли сначала с маркетингом, создав бренд, затем с сертификацией продукции и прохождением аттестации условий труда. Приглашённый из столицы технолог познакомил с новыми трендами в разработке рецептуры. Тут же был придуман бизнес-план.

Сегодня предпринимателям доступно 18 пакетов услуг. В их числе скоринг, маркировка, регистрация товарного знака, изготовление рекламной продукции, составление бизнес-плана, обучающие мероприятия, проведение сертификации и декларирования, оптимизация техпроцессов, разработка программы повышения производительности труда и многое другое. При этом прохождение скоринга обязательно. Это аналитический инструмент, который оценивает бизнес, включая все его качественные и количественные показатели. Он позволяет определить специалистам центра, кому и какая поддержка необходима.

В Центре поддержки бизнеса ждут и тех, кто только собирается или едва задумался о создании своего дела. А с полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте организации.