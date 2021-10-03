Калмыцкий центр для детей с заболеваниями аутистического спектра обрел новый дом

Развивающий центр для детей с заболеваниями аутистического спектра «Тенгрин Эдстя» теперь будет располагаться по адресу Элиста, 2 микрорайон, дом 31. Сегодня здесь начались занятия. Это единственное в республике учреждение, где специалисты – психолог, логопед-дефектолог, АВА-терапевт помогают семьям с особенными детьми. Сегодня в новом здании центра побывала наш корреспондент Елена Алексенко

Небольшое, но уютное помещение, в котором ранее располагалось одно из отделений детской поликлиники теперь стало домом для единственной в республике организации, где помогают семьям с особенными малышами. Здесь несколько кабинетов, оборудованных необходимым инвентарем. В основном, это игрушки, пособия, карточки для общения.

Открытие состоялось накануне, но педагоги уже проводят занятия со своими подопечными.

Девятилетняя Евгения Убушаева чуть больше года посещает центр «Тенгрин Эдстя». За это время она успешно освоила общение при помощи карточек. А сейчас Женя учится печатать слова. Проводят педагоги и коррекцию поведения. Все это, рассказывает мама девочки Ангелина Убушаева, помогает дочери социализироваться.

Благодаря тому, что площадь, занимаемая «Тенгрин Эдстя», увеличилась, посещать учреждение сможет большее количество детей. Сейчас в очереди находятся 32 ребенка. Однако, с каждым годом их становится больше. Тем более, что центр принимает ребят не только с расстройствами аутистического спектра, но и с другими особенностями развития.

Свою работу центр начал в 2017 году. Однако, все это время не имел своего угла. Осуществить давнюю мечту родителей, детей и педагогов удалось, благодаря совместным усилиям и помощи правительства региона и благотворителей.

В новоселье без подарков никак, поэтому приглашенные гости передали нужную и важную для работы центра технику.