Поддержка бизнеса в условиях пандемии коронавируса

Суперволна коронавируса, накрывшая Россию в настоящее время, и введение жёстких ограничений во всех сферах, вынуждает Правительство принимать всё новые меры поддержки для бизнеса. Они дополняются на региональном уровне. При этом в Калмыкии, в отличие от многих других субъектов страны, не вводится полный локдаун.

Бывший учитель калмыцкого языка Эльза Битова, вот уже почти 4 года, как успешный индивидуальный предприниматель. Но помогают ей не только муж и двое сыновей. Региональный центр поддержки бизнеса внес вклад в разработку и получение рекламных материалов, в том числе в брендирование. Элистинка работает по франшизе известной торговой марки. Введение новых ограничений из-за пандемии, заставили ее задуматься о будущем предприятия. Поэтому новость о гранте, оказалась своевременной.

Выделить единовременный грант предложил Глава кабмина России Михаил Мишустин. Это поможет сохранить рабочие места, быстро восстановиться после спада новой волны COVID-19 малым и средним предприятиям в таких сферах, как общепит, спорт, дополнительное образование, бытовые. В списке также социально ориентированные НКО.

А 1 декабря откроется «единое окно» для малого и среднего бизнеса. Это возможность получить доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам - от помощи на старте и до профильного образования. В степной же республике предпринимается максимум усилий для сохранения рабочего процесса на предприятиях бизнеса.

Но, напоминают в санитарном ведомстве, тут всё будет зависеть от осознанного поведения каждого.

Напомним, режим ограничений в республике продлён до 28 ноября. Рекомендуется, по возможности, находиться дома и максимально ограничить контакты. Торжества предполагают нахождение в одном помещении не более полусотни человек при наличии у них QR-кода или справки о медотводе.