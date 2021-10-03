20 тысяч доз вакцины от бешенства поступило в Калмыкию

Это уже вторая партия. Первая доставка производилась весной. Сейчас в управлении ветеринарии препарат распределяют по районам. Он приобретен за счет федерального бюджета. Ежегодная вакцинация позволяет снизить количество случаев заболевания бешенством.

Эта вакцина от бешенства для лис и барсуков, как для нас - сладкое лакомство, говорит ветеринар Санал Очир-Гаряев. Оболочка приманки - из сухого, прессованного мясного фарша, рыбы, усилителей вкуса и запаха. Внутри - брикет с капсулой. Зверь его съедает, и блистер попадает в ротовую полость. Такую процедуру проводят несколько раз в год. Предыдущий этап иммунизации диких плотоядных животных в регионе был завершен весной.

Бешенство наступает, говорят ветеринары. Если раньше это болезнь была бедой диких животных, таких как енотовидная собака и лисица, то теперь инфекция распространилась в ЛПХ, а, порой, выявляется и на территории города.

Так, в Элисте в 2021 году карантин устанавливали в личных подворьях несколько раз. Всего в регионе в прошлом году было зафиксировано 13 случаев бешенства у животных. Столько же - в текущем. В основном, этот диагноз подтверждали у домашних и бродячих собак и кошек.

Что касается домашних животных, то прививки им можно сделать совершенно бесплатно в любой государственной ветеринарной клинике. Так, полугодовалого кота Зевса привела на очередную вакцинацию Элина Убушаева. Процедуру питомец проходит ежегодно.

Человеку инфекция может передаться, если зараженное животное его укусит, поцарапает, говорит ветеринар Цеден Кикеев. А также, если на свежий порез попадет слюна больного четвероногого, при этом вирус-возбудитель опасного недуга в биологической жидкости может находиться за 10 дней до появления видимых признаков.

Важно помнить, что предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными. Вирус, попадая в организм человека, распространяется по нервным путям, достигая головного мозга, где развивается воспаление. Это влечет за собой нарушение работы жизненно-важных элементов центральной нервной системы. Последний летальный случай в республике из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью произошел 11 лет назад.