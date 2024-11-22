Калмыцкая делегация активистов отряда ЮИД принимает участие во Всероссийском форуме юных инспекторов движения.

Ребята из средней школы № 1 города Лагани стали участниками масштабного форума, организованного Минпросвещения России при поддержке главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

Калмыкию представляют лаганские школьники Аделя и Нелли Нуралиевы, Саян Чедиров и Нурлан Нурмашев.

Форум объединил представителей отрядов ЮИД и педагогов-наставников из многих субъектов Российской Федерации. Более 300 участников собрались в Москве для решения задач по развитию деятельности отрядов юных инспекторов движения в стране.

Встреча проходит в форме дискуссионных площадок, мастер-классов и лекций. В течение четырех дней участники обмениваются лучшими практиками работы отрядов ЮИД, обсуждают развитие волонтерства и повышения престижа участия в движении.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия