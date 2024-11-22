Министерство экономики и торговли Калмыкии от гарантийного фонда РК вручило подарок администрации Антрацитовского муниципального округа ЛНР.

Заместитель директора гарантийного фонда Калмыкии Джиргал Абеев и эксперт Олег Битов с рабочим визитом прибыли в Антрацит. Они встретились с главой администрации Сергеем Саенко, обсудили вопросы сотрудничества, а также перспективы развития бизнес-среды и поддержки предпринимательства в регионе.

Администрации Антрацита от Калмыкии был подарен многофункциональный цветной принтер. С появлением нового оборудования значительно упростится выполнение всевозможных задач и повысится качество предоставляемых услуг.

- «Мы готовы поддерживать и помогать в реализации любых инициатив, направленных на благо жителей», - отметил Джиргал Абеев.

Фото: Экономика08