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25 ноября, 08:09
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Коммунальные бригады из Калмыкии продолжают оказывать помощь подшефному Антрацитовскому району ЛНР.

Коммунальные бригады из Калмыкии продолжают оказывать помощь подшефному Антрацитовскому району ЛНР.

Специалисты провели монтаж труб системы холодного водоснабжения. Также выполняют работы по ремонту кровель многоквартирных домов. - «Калмыцкие бригады уже второй год помогают коммунальным организациям г. Антрацит в безаварийном прохождении осенне-зимнего периода», - подчеркнула и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии Виктория Мангутова.

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