Коммунальные бригады из Калмыкии продолжают оказывать помощь подшефному Антрацитовскому району ЛНР.

Специалисты провели монтаж труб системы холодного водоснабжения. Также выполняют работы по ремонту кровель многоквартирных домов. - «Калмыцкие бригады уже второй год помогают коммунальным организациям г. Антрацит в безаварийном прохождении осенне-зимнего периода», - подчеркнула и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии Виктория Мангутова.