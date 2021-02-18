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11 марта, 17:50
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Какие вопросы обсуждали депутаты на собрании Народного Хурала?

Какие вопросы обсуждали депутаты на собрании Народного Хурала?

Законопроект о сокращении времени продажи алкогольной продукции в республике был обсуждён депутатами Народного Хурала. Накануне с законопроектом ознакомились на заседании бюджетного комитета. Также парламентарии пришли к мнению, что необходимо ввести практику публичных слушаний предлагаемых проектов регионального бюджета и годовых отчетов о его исполнении.

Этим законопроектом определяются цели, участники, а также основные пункты и порядок проведения публичных слушаний. К рассмотрению депутатов предлагается и законопроект об учреждении новой региональной награды.

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