Какие вопросы обсуждали депутаты на собрании Народного Хурала?

Законопроект о сокращении времени продажи алкогольной продукции в республике был обсуждён депутатами Народного Хурала. Накануне с законопроектом ознакомились на заседании бюджетного комитета. Также парламентарии пришли к мнению, что необходимо ввести практику публичных слушаний предлагаемых проектов регионального бюджета и годовых отчетов о его исполнении.

Этим законопроектом определяются цели, участники, а также основные пункты и порядок проведения публичных слушаний. К рассмотрению депутатов предлагается и законопроект об учреждении новой региональной награды.