Руководитель Администрации Главы Республики Калмыкия Чингис Бериков провел встречу с представителями фракций Элистинского городского собрания

Руководитель Администрации Главы Республики Калмыкия Чингис Бериков провел встречу с депутатами Элистинского городского собрания, являющимися представителями различных политических партий. Во встрече приняли участие Владимир Бамбаев (вне фракций); Петр Вышкварок, координатор Калмыцкого регионального отделения ЛДПР; Наталья Чужаева, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В рамках встречи обсудили вопросы поддержки многодетных семей, очереди на получение социального жилья в городе, проведение спортивных мероприятий. Каждый из участников представил конструктивные предложения по озвученным темам.

Отдельно уделили внимание вопросу передачи республиканского предприятия «Домостроительный комбинат» (ДСК) в актив города Элисты. Отметим, что участники встречи от ЭГС являются членами комиссии «О состоянии и мерах организации деятельности казенного предприятия «Домостроительный комбинат».

Чингис Николаевич отметил, что встреча прошла в формате открытого диалога. «Здорово, что представители разных партий готовы взаимодействовать и работать в конструктивном ключе. Это подчеркивает желание каждого внести свой вклад в развитие как нашей столицы, так и республики в целом», – поделился Руководитель Администрации Главы Республики Калмыкия.