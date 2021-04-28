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27 мая, 14:19
НовостиСоциальная политика

Какие танцы считаются лучшими для граждан пожилого возраста?

Какие танцы считаются лучшими для граждан пожилого возраста?

Ответ на этот вопрос знают в клубе «Серебряные пряди». В период ограничительных мер он продолжает свою работу на свежем воздухе в парке «Дружба». А раньше занимались дистанционно. 

Уроки преподает специалист по социальной работе Олег Колгин. Для наших бабушек и дедушек это хорошее времяпрепровождение, не требующее особых физических усилий. А еще это место для встреч, познания нового, интересных знакомств.

 

 

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