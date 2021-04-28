Юные шахматисты борются за звание лучшего

В Элисте проходит Первенство Республиканской спортивной школы по быстрым шахматам среди школьников. В соревнованиях принимают участие ребята со всей Калмыкии. За победу борются более пятидесяти знатоков интеллектуальной игры. В их числе и дебютанты.

Турнир проводится по швейцарской системе, в 9 туров. На каждую партию отводится по 15 минут каждому, плюс 10 секунд на ход.

Есть золотое правило «быстрых шахмат»: скорость мысли должна быть равна скорости движения рук. Удается ли юным спортсменам соответствовать? Об этом расскажем в дневном выпуске в 14.30.