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27 мая, 13:28
НовостиСпорт

Юные шахматисты борются за звание лучшего

Юные шахматисты борются за звание лучшего

В Элисте проходит Первенство Республиканской спортивной школы по быстрым шахматам среди школьников. В соревнованиях принимают участие ребята со всей Калмыкии. За победу борются более пятидесяти знатоков интеллектуальной игры. В их числе и дебютанты. 

Турнир проводится по швейцарской системе, в 9 туров. На каждую партию отводится по 15 минут каждому, плюс 10 секунд на ход. 

Есть золотое правило «быстрых шахмат»: скорость мысли должна быть равна скорости движения рук. Удается ли юным спортсменам соответствовать? Об этом расскажем в дневном выпуске в 14.30.

 

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