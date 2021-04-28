Что такое передержка животных?

Передержка для животных иногда является обязательностью, а не только прихотью. На просторах интернета и из уст профессионалов и любителей часто можно услышать данное слово, только вот не всегда понятно, что это на самом деле. Так что же такое передержка и зачем она нужна нашим животным?

Определение и описание

Передержкой называют временное содержание питомца в специализированных местах для отбытия ими карантина, для большей социализации питомца, восстановления его после травм и болезней и т.д. Собаки и коты отправляются на передержку для:

● Питомец отправляется на передержку, если проявляет агрессию по отношению к другим животным. Некоторые животные могут проявлять не агрессию, а пуганность или страх. Такое, зачастую, происходит с животными, которых забрали из приютов или подобрали на улице. На передержке питомец сможет познакомиться с большим количеством животных, к которым привыкнет, а после станет менее агрессивным или испуганным, более социальным животным.

● Собаки и коты нуждаются в передержке, если ранее ими была перенесена болезнь или идет процесс восстановления после операции, полученной раны и т.д. Если хозяин не уверен в своих силах и правильности оказания помощи, то лучше всего воспользоваться услугами передержки животных, где профессионалами будет оказана вся необходимая им помощь.

● Также питомцы могут остаться на передержке, если владельцу нужно уехать, а животное оставить негде. Если возникает вопрос, где оставить кошку на время отпуска, то стоит воспользоваться гостиницами для питомцев или услугами передержки.

● Если после визита ветеринарного врача тот назначил коту или собаке обязательный карантин, то стоит отправить питомца на передержку. Необходимо это для избежания инфекционных болезней, которые могут передавать не только другим животным, но и человеку.

Как выбрать и стоит ли доверять?

Временная передержка кошек https://murchalkin.ru и собак не должна смущать владельцев питомцев, ведь специалиста, который будет заниматься питомцем, всегда можно проверить на наличие медицинских справок, лицензий и т.д. Стоит тщательно подходить к выбору таких специалистов, ведь среди них много шарлатанов, которые ищут легких денег.

Хорошее место для передержки всегда предполагает отдельное чистое место для питомца, индивидуальный корм и подход, оказание лечение и т.д. Цены на оказание таких услуг не должны быть очень низкими, т.к., если цена оказания услуги низкая, то стоит задуматься о том, что данных средств элементарно может не хватить на содержание животного, не то что на окупаемость мероприятия.

Услуги по передержке сегодня крайне распространены, поэтому поиск не станет проблемой. Но среди большого количества частных объявления можно потеряться. Лучше всего воспользоваться услугами специализированных сайтах, по типу Мурчалкин.ру, на которых работают профессиональные няни, заводчики и т.д. К тому же, на сайтах всегда можно найти отзывы предыдущих клиентов, а с частными же объявлениями такой возможности не предоставляется.