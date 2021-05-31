Как распорядились своим материнским капиталом родители Калмыкии?

На сегодняшний день есть несколько разрешенных законодательством направлений, на которые можно использовать материнский капитал: улучшение жилищных условий – покупка и строительство (реконструкция) жилья, компенсация расходов на построенное жилье. Обучение детей – оплата услуг детского сада, школы или ВУЗа. Получение ежемесячных выплат - для семей с невысокими доходами, в которых второй ребенок появился, начиная с 2018 года. Социальная адаптация детей-инвалидов – приобретение специализированных товаров. Увеличение пенсии мамы.

Как отметили в отделе социальных выплат регионального ОПФР, на минувшей неделе семьям Калмыкии было перечислено из средств материнского капитала: по 4 заявлениям на уплату первоначального взноса и по 13 заявлениям на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения около семи миллионов рублей; по 12 заявлениям на улучшение жилищных условий на сумму 4, 8 миллионов рублей, по одному заявлению - на образование и 330 тысяч рублей по 34 заявлениям - на ежемесячное пособие матери из средств маткапитала.