Глава администрации Элисты сделал прививку от коронавируса

Первый компонент российской вакцины «Спутник-V» Дмитрий Трапезников получил в передвижном комплексе, который работает в центре столицы. Перед процедурой прошел осмотр врача-терапевта. Коронавирусом он переболел еще осенью. Вне зависимости от наличия антител, решил не только обезопасить себя, но и показать пример коллегам.

Как говорят медики, вакцинация сегодня - единственное спасение от коронавирусной инфекции. По словам докторов, если весной, в основном, укол получали люди преклонного возраста, то теперь и молодежь проявляет инициативу. Кстати, для посетителей мобильных пунктов созданы все условия. На улице установлены кулер с водой и скамейки в тени.