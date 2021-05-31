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29 июня, 12:23
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранениеГород

Глава администрации Элисты сделал прививку от коронавируса

Глава администрации Элисты сделал прививку от коронавируса

Первый компонент российской вакцины «Спутник-V» Дмитрий Трапезников получил в передвижном комплексе, который работает в центре столицы. Перед процедурой прошел осмотр врача-терапевта.  Коронавирусом он переболел еще осенью. Вне зависимости от наличия антител, решил не только обезопасить себя, но и показать пример коллегам.

Как говорят медики, вакцинация сегодня - единственное  спасение от коронавирусной инфекции. По словам докторов, если весной, в основном, укол получали люди преклонного возраста, то теперь и молодежь проявляет инициативу. Кстати, для посетителей мобильных пунктов созданы все условия. На улице установлены кулер с водой и скамейки в тени.

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