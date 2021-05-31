29 июня, 10:04
В течение дня Элиста останется без воды
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Сегодня в 2 часа 30 минут, в результате попадания молнии в кабельную муфту, произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ и прекращена подача электроэнергии на 2-ю очередь водозабора Верхний Яшкуль.
Об этом сообщает Городской водоканал.
В 5 часов 56 минут произошло отключение ВЛ-35 кВ от ПС «Элиста-Западная» основной электролинии, питающей водозабор Верхний Яшкуль, в результате чего, была полностью прекращена подача воды в город.
Подача электроэнергии на водозабор уже восстановлена. В 7 часов 55 минут запустили 1-й насос и возобновили подачу воды с водозабора Верхний Яшкуль в РЧВ 10 тыс.м2.
Полностью город будет обеспечен водой в течение дня.