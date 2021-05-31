В течение дня Элиста останется без воды

Сегодня в 2 часа 30 минут, в результате попадания молнии в кабельную муфту, ​ произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ ​ и прекращена подача электроэнергии на 2-ю очередь водозабора ​ Верхний Яшкуль.​

Об этом сообщает Городской водоканал.

В 5 часов 56 минут произошло​ отключение ВЛ-35 кВ от ПС «Элиста-Западная» основной​ электролинии, питающей водозабор Верхний Яшкуль, в результате чего​, была полностью прекращена подача воды в город.

Подача электроэнергии на водозабор уже восстановлена. В 7 часов 55 минут запустили 1-й насос и возобновили подачу воды​ с водозабора Верхний Яшкуль в РЧВ 10 тыс.м2.​

Полностью город будет обеспечен водой в течение дня.