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29 июня, 10:04
НовостиПроисшествия

В течение дня Элиста останется без воды

В течение дня Элиста останется без воды

Сегодня в 2 часа 30 минут, в результате попадания молнии в кабельную муфту, ​ произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ ​ и прекращена подача электроэнергии на 2-ю очередь водозабора ​ Верхний Яшкуль.​ 

Об этом сообщает Городской водоканал. 

В 5 часов 56 минут произошло​ отключение ВЛ-35 кВ от ПС «Элиста-Западная» основной​ электролинии, питающей водозабор Верхний Яшкуль, в результате чего​, была полностью прекращена подача воды в город. 

 Подача электроэнергии на водозабор уже восстановлена. В 7 часов 55 минут запустили 1-й насос и возобновили подачу воды​ с водозабора Верхний Яшкуль в РЧВ 10 тыс.м2.​

Полностью город будет обеспечен водой в течение дня.

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