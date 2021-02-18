Изменения в размере выплат на детей от 3 до 7 лет

Семьи Калмыкии, имеющие детей от 3 до 7 лет, теперь будут получать выплаты по-новому.

Президент Владимир Путин подписал указ, который меняет размер выплат на детей от 3 до семи лет в зависимости от среднедушевого дохода семьи. В настоящее время она составляет 50% от детского прожиточного минимума в регионе. Теперь, согласно тексту указа, если после ее получения среднедушевой доход семьи все равно остался ниже прожиточного минимума, то выплата повышается.

По новым правилам, детские пособия могут составлять 50, 75 или даже 100% прожиточного минимума. Прием заявлений на обновленные выплаты начнется с 1 апреля, а перерасчет их будет произведен с 1 января.