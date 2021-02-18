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11 марта, 14:44
НовостиОбществоЗдравоохранение

Вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована в Мало-Дербетовском Доме-интернате для престарелых и инвалидов

Вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована в Мало-Дербетовском Доме-интернате для престарелых и инвалидов

На месте уже развернут инфекционный госпиталь. Из 59 подопечных вирус обнаружен у 41 человека, 6 из них температурят, у остальных болезнь протекает бессимптомно. Также COVID-19 выявлен у одного сотрудника соцучреждения. Все остальные находятся под наблюдением медиков.

Специалисты уже приступили к оказанию помощи заболевшим, все необходимые ресурсы имеются.

Очаг локализован. За год борьбы с коронавирусом у медиков республики накопился значительный опыт такого метода работы – сообщают в профильном ведомстве.

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