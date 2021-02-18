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11 марта, 15:13
НовостиСтроительствоОбщество

Количество аварийных домов в республике снижается

Количество аварийных домов в республике снижается

До 2022 года в республике осталось расселить 11 аварийных домов. Построенные около полвека назад они давно пришли в негодность. Расселение жильцов этих домов в рамках региональной программы должно было состояться не ранее 2025 года. Сроки ее реализации удалось сократить благодаря договоренности главы региона Бату Хасикова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным во время его приезда в Калмыкию.

Так, благодаря федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» многие из них уже готовятся к новоселью, другим ждать осталось недолго. Дарья Ганцукова продолжит.

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