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17 января, 18:41
НовостиСоциальная политика

Инвалиды смогут автоматически получать компенсации по ОСАГО

Инвалиды смогут автоматически получать компенсации по ОСАГО

Соответствующее постановление российского Правительства уже вступило в силу. Об этом сообщил сегодня Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Речь идет о людях с ограничениями по здоровью и законных представителях детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям. Теперь по закону им возвращают половину стоимости полиса ОСАГО.

Раньше, чтобы получить выплату, необходимо было подать документы в учреждение социальной защиты. С этого года Пенсионный фонд будет назначать компенсации автоматически, на основании заявления через портал Госуслуг.

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